СМИ: «Айнтрахт» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на пост наставника футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.
СМИ: «Айнтрахт» рассматривает Тедеско на пост главного тренера
  • ©spartak.com

Как сообщает 90min, в немецком клубе в курсе, что специалист не намерен продлевать контракт со «Спартаком» и готовы рассмотреть его кандидатуру на смену Адольфа Хюттера, который по окончании сезона возглавит «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

«Айнтрахт» после 28 туров Бундеслиги занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«Спартак» под руководством Тедеско находится на второй строчке в Российской премьер-лиги после 30 туров.

Ранее Василий Уткин выразил мнение, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско.

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