Представители Маслова считают слова Ловчева об игроке хамскими

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Компания ProSports Management, которая представляет интересы защитника «Спартака» Павла Маслова, отреагировала на высказывание бывшего футболиста красно-белых Евгения Ловчева.
Представители Маслова считают слова Ловчева об игроке хамскими
  • ©spartak.com

«Мы с уважением относимся к ветеранским заслугам бывшего защитника «Спартака» Евгения Ловчева. Но считаем, что никому не позволительно в публичных оценках переходить на оскорбления и хамский уровень», — приводит слова из заявления компании Sport24.

Организация также попросила Ловчева в дальнейшем быть аккуратнее в своих высказываниях и воздержаться от подобного рода выражений.

20-летний Маслов провёл в этом сезоне 26 матчей за «Спартак» и отметился одной результативной передачей.

Ранее Ловчев назвал футболиста «Спартака» Маслова бездарным.

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