Талалаев прокомментировал слухи о договорном матче между «Ахматом» и «Уфой»

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о слухах о договорном матче с «Уфой» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Талалаев прокомментировал слухи о договорном матче между «Ахматом» и «Уфой»
  • РИА Новости

«Договорняки» не играются со счётом 0:3. Обычно они заканчиваются 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушёл без зубов», — цитирует Талалаева Sport24.

Матч «Уфа» — «Ахмат» прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. 

До этого «Ахмат» обыграл «Уфу» в четвертьфинале Кубка России со счётом 1:0.

Ранее Талалаев заявил, что летом 2020 года «Ахмат» приглашал Игоря Денисова.

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