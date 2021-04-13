Талалаев прокомментировал слухи о договорном матче между «Ахматом» и «Уфой»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о слухах о договорном матче с «Уфой» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Договорняки» не играются со счётом 0:3. Обычно они заканчиваются 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушёл без зубов», — цитирует Талалаева Sport24.

Матч «Уфа» — «Ахмат» прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

До этого «Ахмат» обыграл «Уфу» в четвертьфинале Кубка России со счётом 1:0.

Ранее Талалаев заявил, что летом 2020 года «Ахмат» приглашал Игоря Денисова.