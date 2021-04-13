Талалаев заявил, что летом 2020 года «Ахмат» приглашал Игоря Денисова

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подтвердил, что хотел видеть в команде бывшего полузащитника сборной России Игоря Денисова.

«Это было летом. Мы искали опытного опорного полузащитника с российским паспортом. Клуб сделал Игорю предложение, но он сделал свой выбор», — цитирует Денисова Sport24.

Денисов завершил карьеру летом 2019 года. Последним его клубом был московский «Локомотив». До этого он играл за столичное «Динамо», махачкалинский «Анжи» и петербургский «Зенит».

Ранее Денисов вспомнил о конфликте с руководством «Зенита» после прихода в команду хавбека Акселя Витселя и нападающего Халка.