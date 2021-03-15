Денисов о скандале с Халком и Витселем: проснулся, как изгой

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Денисов вспомнил о конфликте с руководством клуба после прихода в команду хавбека Акселя Витселя и нападающего Халка.

«Клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а моё поведение — непонятным. На следующий день я проснулся, как изгой, в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришёл в «Газпром» и сказал дать мне €5 млн, а то я не выйду на поле, как они тогда написали. Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил. Хотя с Халком и Витселем мы нормально общались, пацаны-то они нормальные», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. На его счету 357 матчей, 29 голов и 29 результативных передач за команду. Завершил он карьеру летом 2019 года. Последним его клубом был московский «Локомотив».

Ранее Денисов высказался об истории с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.