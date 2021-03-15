Денисов: история с Кокориным и Мамаевым — это детский лепет

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов поделился мнением о ситуации с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которая произошла полтора года назад.

«Я пил, не выпивал. Я так нормально поддавал. Саша Кокорин и Мамаев — это детский лепет, понимаете. Высосанная ситуация. По мне, каждую пятницу вся страна, все дерутся. В любой бар зайдите, все дерутся. Меня били вдвоём, втроём, я бил. Ну и что? Мне надо сидеть в тюрьме?» — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не в курсе всей ситуации с чиновником Минпромторга Денисом Паком, которого Кокорин ударил стулом, но от водителя Виталия Соловчука точно имела место провокация в адрес спортсменов.

«То есть получил он по делу. Я против того, чтобы бить одного человека втроем, бить лежачего — это неправильно. Но за тот язык, который он там... Я просто знаю всю ситуацию. Он получил по делу», — добавил Денисов.

Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу.