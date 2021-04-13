Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт на «РЖД Арене»

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Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт на «РЖД Арене»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза (РФС) реализация санкций о проведении встреч на нейтральном поле допускается не ранее чем через пять рабочих дней с момента вступления соответствующего решения в силу.

Таким образом, если контрольно-дисциплинарный комитет РФС накажет «Локомотив», игру с «Ростовом» не перенесут.

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной.

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