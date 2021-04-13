Уткин предложил Сухине две версии, почему тот зашёл в судейскую перед матчем со «Спартаком»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал скандал, разгоревшийся после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«Интересно, чем закончится скандал с посещением судейской комнаты Сухиной. На самый интересный вопрос мы ответа, впрочем, не получим. Потому что самое-самое — это допытаться у Сухины, какого демона он там забыл», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Журналист предложил Сухине две версии, почему тот зашёл в судейскую перед встречей.

«Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привёз ему от папы из Питера корюшку — там как раз пошла. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться. Может не выдержать детектора. Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, ещё будучи судьёй, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти», — отметил он.

Уткин отметил, что ему кажется странным регламент РПЛ.

«За судейство взялись серьёзно, ужесточив контроль. За визит в судейскую может последовать пожизненная дисквалификация для визитёра и техническое поражение для команды, которую он представляет. Вот скажите мне — раз так, то почему дисциплинарное расследование можно начать, только если есть обращение от другой команды?» — уточнил журналист.

По его мнению, если установлен факт захода постороннего в судейскую, этого должно быть достаточно для наказания.

Напомним, что перед игрой на камеру попал момент, когда начальник «Локомотива», бывший арбитр Станислав Сухина выходит из судейской комнаты, несмотря на то, что посторонним запрещено там появляться.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» грозит техническое поражение из-за инцидента с Сухиной.