Нападающий ЦСКА Эджуке установил четыре рекорда в матче с «Ротором»

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Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Чидера Эджуке и Саломон Рондон.

Отметим, что Эджуке в игре с «Ротором» установил личные рекорды по попыткам обводок (19), успешным обводкам (8), общему числу единоборств (26) и выигранным единоборствам (12). Об этом сообщает OptaIvan в Twitter.

Таким образом, ЦСКА набрал 46 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Олич прокомментировал победу ЦСКА над «Ротором».

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