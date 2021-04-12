Олич: я знал, что ЦСКА не будет легко в матче с «Ротором»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я доволен, что в моём первом домашнем матче удалось взять три очка. Я знал, что сегодня нам не будет легко, но важно, что мы открыли счёт. Первые десять минут я не был доволен игрой, но потом мне всё нравилось», — цитирует Олича РИА Новости.
Специалист отметил, что когда он пришёл в команду, то половины состава ещё не было в расположении из-за матчей сборных и у него было не очень много времени на работу.
«Конечно, важно было вернуть веру команды в себя, но я знал, что это не будет легко», — заявил Олич.
ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (18) находится на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Ротор» в РПЛ благодаря голам Эджуке и Рондона.