Олич назвал Дзагоева важным футболистом для ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу будущего полузащитника команды Алана Дзагоева.
Олич назвал Дзагоева важным футболистом для ЦСКА
  • globallookpress.com

«Я Дзагоева очень хорошо знаю, он очень хороший и важный игрок для этой команды. Мы знаем, что у него было много проблем с травмами. Главное, чтобы он был здоров. Думаю, что до конца сезона у него будет много шансов, чтобы помочь команде. Надеюсь, что он дальше будет играть у нас», — цитирует Олича РИА Новости.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего на его счету 370 матчей за армейцев, 77 голов и 90 результативных передач. Хавбек провёл 16 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 

Ранее Олич прокомментировал победу над волгоградским «Ротором».

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