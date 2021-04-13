«Севилья» обыграла «Сельту» в Примере, команды забили семь мячей на двоих
- globallookpress.com
Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе андалусийского коллектива отличились Жюль Кунде, Фернандо, Иван Ракитич и Алехандро Гомес. Хозяева ответили дублем Яго Аспаса (один гол — с пенальти), а один мяч забил Брайс Мендес.
«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (37) находится на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» в Примере.