«Севилья» обыграла «Сельту» в Примере, команды забили семь мячей на двоих

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«Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» обыграла «Сельту» в Примере, команды забили семь мячей на двоих
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе андалусийского коллектива отличились Жюль Кунде, Фернандо, Иван Ракитич и Алехандро Гомес. Хозяева ответили дублем Яго Аспаса (один гол — с пенальти), а один мяч забил Брайс Мендес.

«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (37) находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» в Примере.

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