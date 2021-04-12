«Атлетико» не сумел обыграть «Бетис» в Примере

Мадридский «Атлетико» и севильский «Реал Бетис» сыграли вничью в матче 30-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 1:1.

За «Атлетико» на 5-й минуте забил Янник Карраско.

«Бетис» ответил голом Кристиана Тельо.

«Атлетико» с 67 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая ближайших преследователей — мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону» на 1 и 2 очка соответственно. «Бетис» с 47 очками — шестой.

В других матчах тура «Гранада» победила «Вальядолид» (2:1), а «Вильярреал» уступил «Осасуне» (1:2), «Уэска» обыграла «Эльче» (3:1), «Хетафе» проиграл «Кадису» (0:1), «Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью(0:0), а «Леванте» взял верх над «Эйбаром» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Сосьедадом» в Примере.