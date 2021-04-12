Головин оценил свою игру в матче с «Дижоном»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свою игру в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (3:0).
Головин оценил свою игру в матче с «Дижоном»
  • Reuters

«Не такой простой матч, как может показаться по счёту. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно выиграть. Сейчас нам нельзя терять очки, потому важна каждая игра и каждая победа. Очередная голевая передача? Я уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Здорово, что получается помогать забивать партнёрам, в том числе и из этого состоит моя работа. Конечно же, я получаю удовольствие от того, что удаётся отдавать такие передачи», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне россиянин провёл 16 матчей в Лиге 1, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1.

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