Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на четвёртое место по количеству голевых передач в текущем сезоне французской Лиги 1.

Ассист Головина в матче 32-го тура с «Дижоном» стал для 24-летнего россиянина восьмым в текущем сезоне, что позволило ему выйти на четвёртое место в чемпионате по данному показателю.

В тройку лидеров входят Жонатан Бамба, Мемфис Депай и Анди Делор, в активе которых по девять голевых передач.

В нынешнем сезоне Головин отдал больше голевых передач, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых, за которые он записал в свой актив семь ассистов.

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1.