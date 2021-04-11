Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1
- Reuters
Ассист Головина в матче 32-го тура с «Дижоном» стал для 24-летнего россиянина восьмым в текущем сезоне, что позволило ему выйти на четвёртое место в чемпионате по данному показателю.
В тройку лидеров входят Жонатан Бамба, Мемфис Депай и Анди Делор, в активе которых по девять голевых передач.
В нынешнем сезоне Головин отдал больше голевых передач, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых, за которые он записал в свой актив семь ассистов.
Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1.