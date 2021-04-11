Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на четвёртое место по количеству голевых передач в текущем сезоне французской Лиги 1.
Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1
  • Reuters

Ассист Головина в матче 32-го тура с «Дижоном» стал для 24-летнего россиянина восьмым в текущем сезоне, что позволило ему выйти на четвёртое место в чемпионате по данному показателю.

В тройку лидеров входят Жонатан Бамба, Мемфис Депай и Анди Делор, в активе которых по девять голевых передач.

В нынешнем сезоне Головин отдал больше голевых передач, чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых, за которые он записал в свой актив семь ассистов.

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить