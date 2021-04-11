Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Монако» принесли гол Стевана Йоветича, забившего на 49-й минуте, и дубль Виссама Бен-Йеддера, отличившегося на 63-й минуте с передачи Александра Головина и реализовавшего пенальти на 89-й минуте.
Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте.
«Монако», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 15 очками — на последнем, 20-м месте.
Ранее сообщалось, что Головин отдал восьмую результативную передачу в сезоне за «Монако».