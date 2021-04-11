Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1

«Монако» одержал разгромную победу над «Дижоном» в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принесли гол Стевана Йоветича, забившего на 49-й минуте, и дубль Виссама Бен-Йеддера, отличившегося на 63-й минуте с передачи Александра Головина и реализовавшего пенальти на 89-й минуте.

Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте.

«Монако», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 15 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что Головин отдал восьмую результативную передачу в сезоне за «Монако».