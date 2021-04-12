СМИ: Ловрен пропустит как минимум ещё два матча «Зенита» из-за травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен, не игравший в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:1) из-за повреждения мышечных тканей, пропустит ещё как минимум две игры своей команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на хорватскую телерадиокомпанию HRT. По информации источника, Ловрен с высокой долей вероятности не примет участия в поединках 26-го и 27-го туров РПЛ с «Краснодаром» (17 апреля в гостях) и «Ротором» (24 апреля дома) соответственно.

Ожидается, что футболиста будут готовить к домашней встрече 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом», которая состоится 2 мая.

После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Спартак» на семь очков, а «Локомотив» — на восемь.

Ранее Семак заявил, что игроки «Зенита» затратили большое количество сил и эмоций для победы над «Сочи».