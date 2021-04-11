Семак заявил, что игроки «Зенита» затратили большое количество сил и эмоций для победы над «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложный матч. Складывался очень непросто для нас и в психологическом плане, и с точки зрения результата. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, затратили большое количество сил и эмоций. Самое важное, что выиграли», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что после весенней части сезона низкая реализация создаваемых моментов помешала команде набрать большее количество очков.

«Должны создавать больше, чтобы забивать больше, и работать над завершением, реализацией. Другого пути нет. Нужно трудиться на тренировках — просто так реализация не придёт», — добавил Семак.

«Зенит» на выезде победил «Сочи» со счётом 2:1 благодаря двум голам Сердара Азмуна.

Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка.

Ранее Петржела выразил уверенность, что матч «Зенит» — «Сочи» не носил договорной характер.