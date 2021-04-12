В КХЛ опровергли новость о подаче «Авангардом» 30 протестов на судейство в финале Востока

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали новость о том, что омский «Авангард» за пять матчей финальной серии Восточной конференции с казанским «Ак Барсом» подал 30 протестов по судейским решениям.

«Авангард» прислал пять эпизодов на рассмотрение в СДК (спортивно-дисциплинарный комитет). После первого и третьего матчей серии — по одному эпизоду, после пятой встречи — три. По первым двум эпизодам СДК принял решение не накладывать наказания, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ. Эпизоды пятой игры находятся на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе Sport24.

В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом». Встреча проходила на стадионе «Татнефть Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2. Шестая игра пройдёт 13 апреля на стадионе «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе.

Ранее сообщалось, что СКА победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.