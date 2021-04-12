Макгрегор ответил на обвинение Порье в уклонении от пожертвований

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор ответил на обвинения американца Дастина Порье в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Пожертвование не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Знаю, куда они идут от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.