Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье обвинил ирландца Конора Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.
Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд
  • © Официальный Twitter-аккаунт UFC

«Конор, ты обещал сделать пожертвование в мою благотворительную организацию, но сразу после январского поединка все представители твоей команды куда-то резко пропали. Скоро увидимся. 10 июля ты заплатишь за всё!» — написал Порье в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить