Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье обвинил ирландца Конора Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Конор, ты обещал сделать пожертвование в мою благотворительную организацию, но сразу после январского поединка все представители твоей команды куда-то резко пропали. Скоро увидимся. 10 июля ты заплатишь за всё!» — написал Порье в своём Twitter.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.