Наумов: возникало ощущение, что на тренерской скамейке «Локомотива» находится Сёмин, а не Николич

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» у него возникало ощущение что командой руководит не Марко Николич, а Юрий Сёмин.

«Я предсказывал победу «Локомотива». Правда, с разницей в один мяч. Игра далась немного легче, чем я ожидал. «Локомотив» действовал очень уверенно, сбалансированно, солидно. И хотя «Спартак» много атаковал, было видно, что шансов забить у них не так много. Даже когда появлялись моменты, Гилерме на последнем рубеже прекрасно себя чувствовал», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Он отметил, что  по ходу матча складывалось впечатление, что «Локомотив» мог в любой момент прибавить.

«Вообще у меня возникало ощущение, что на тренерской скамейке находится Семин, а не Николич — настолько похоже, что они делают. Марко, конечно, какие-то штрихи добавил, но в целом локомотивская игра осталась. Да и посмотрите, какое настроение на скамейке — все друг друга поддерживают, подбадривают. Это говорит о том, что все в порядке. Пришёл новый руководитель и всё довольно быстро наладилось. Если так дело пойдёт, думаю, «Локомотив» на второе место заберётся», — подытожил Наумов.

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Ранее Нигматуллин заявил, что игра Гилерме во многом предопределила результат матча «Локомотива» со «Спартаком».

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