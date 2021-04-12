Нигматуллин: игра Гилерме во многом предопределила результат матча «Локомотива» со «Спартаком»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение об игре нынешнего вратаря команды Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Гильерме провёл великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прямо в моем стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Гилерме отразил 9 из 9 ударов по своим воротам.

Ранее Гилерме заявил, что после победы над «Спартаком» у «Локомотива» есть шанс подняться на второе место в РПЛ.