Нигматуллин: игра Гилерме во многом предопределила результат матча «Локомотива» со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение об игре нынешнего вратаря команды Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Гильерме провёл великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прямо в моем стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Гилерме отразил 9 из 9 ударов по своим воротам.

Ранее Гилерме заявил, что после победы над «Спартаком» у «Локомотива» есть шанс подняться на второе место в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить