Нигматуллин: игра Гилерме во многом предопределила результат матча «Локомотива» со «Спартаком»
«Гильерме провёл великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прямо в моем стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».
«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Гилерме отразил 9 из 9 ударов по своим воротам.
Ранее Гилерме заявил, что после победы над «Спартаком» у «Локомотива» есть шанс подняться на второе место в РПЛ.