Российские тхэквондисты заняли первое место в медальном зачёте ЧЕ

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Болгарии.

По итогам турнира россияне завоевали четыре золотые, две серебряные, четыре бронзовые награды — чемпионами Европы стали Сармат Цакоев (до 68 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Юрий Кириченко (до 87 кг) и Татьяна Кудашова (до 53 кг), серебряными призёрами — Владислав Ларин (свыше 87 кг), Лариса Медведева (до 46 кг), а бронзовыми медалистами — Вячеслав Бовкун (до 54 кг), Елизавета Ряднинская (до 49 кг), Кристина Прокудина (до 62 кг) и Полина Хан (до 73 кг).

Второе место в медальном зачёте заняли представители сборной Хорватии, завоевавшей три золотые награды. Сборная Испании с одним золотой, двумя серебряными и пятью бронзовыми наградами стала третьей.

Ранее сообщалось, что российские тяжелоатлеты завоевали девять медалей на ЧЕ в Москве.