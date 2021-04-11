Тедеско объяснил, почему «Спартак» играл первым номером в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему его команда действовала первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Почему мы должны были играть от обороны? Мы выиграли несколько матчей подряд, действуя первым номером. Сегодня тоже контролировали ход игры. Во втором тайме не прессинговали так высоко, как в первом, но это не столь важно. Нам нравится играть, имея высокий процент владения мячом. Мы много матчей так выиграли», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.