Тедеско объяснил, почему «Спартак» играл первым номером в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему его команда действовала первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Тедеско объяснил, почему «Спартак» играл первым номером в матче с «Локомотивом»
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«Почему мы должны были играть от обороны? Мы выиграли несколько матчей подряд, действуя первым номером. Сегодня тоже контролировали ход игры. Во втором тайме не прессинговали так высоко, как в первом, но это не столь важно. Нам нравится играть, имея высокий процент владения мячом. Мы много матчей так выиграли», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером.

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