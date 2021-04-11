СМИ: Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча с «Локомотивом»
Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».
- РИА Новости
Фотографии инцидента опубликовал «Чемпионат».
На трибунах завязалась массовая драка, которую смогли разрешить только сотрудники ОМОНа.
Ранее появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак».
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