СМИ: Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча с «Локомотивом»

Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».

РИА Новости