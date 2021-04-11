Появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак»
Потасовка произошла в самом начале игры, которая проходит на «РЖД Арене» в Москве.
«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.
Ранее сообщалось, что в секторе болельщиков «Локомотива» произошла драка во время матча со «Спартаком».
Драка на первой минуте pic.twitter.com/HWZd3cE5lq— Ilya Sokolov (@lokosokol) April 11, 2021