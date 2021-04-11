Появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак»

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В сети опубликовали видео драки болельщиков на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
Появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак»
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Потасовка произошла в самом начале игры, которая проходит на «РЖД Арене» в Москве.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее сообщалось, что в секторе болельщиков «Локомотива» произошла драка во время матча со «Спартаком».

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