Появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак»

В сети опубликовали видео драки болельщиков на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Потасовка произошла в самом начале игры, которая проходит на «РЖД Арене» в Москве.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее сообщалось, что в секторе болельщиков «Локомотива» произошла драка во время матча со «Спартаком».