Азмун высказался о своём лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ
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«В футболе бывает всякое. Иногда ты бьёшь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать. Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
После матча 25-го тура РПЛ с «Сочи», в котором дубль Азмуна принёс «Зениту» победу, на счету 26-летнего иранского форварда стало 15 голов в текущем сезоне, благодаря чему он единолично возглавляет гонку бомбардиров, опережая на два мяча своего одноклубника Артёма Дзюбу (13).
Ранее Семак заявил, что игроки «Зенита» затратили большое количество сил и эмоций для победы над «Сочи».