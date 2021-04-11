Фоменко: «Зенит» наказал «Сочи» за ошибки
- РИА Новости
«В целом хорошо начали, повели, но хотелось додержать счёт, довести игру до победы. Считаю, у нас игра есть, но надо реализовывать моменты. Сегодня нас наказали за две ошибки», — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».
Он отметил, что в первом тайме команда действовала аккуратно, чтобы не дать слишком много свободы быстрым игрокам «Зенита».
«Потом начали прессинговать. Не отдавали инициативу. Потом психологически счёт начал поддавливать, команда начала садиться и терять инициативу. Начали не добегать, не успевать», — добавил специалист.
«Сочи» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 1:2 и, набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Семак заявил, что игроки «Зенита» затратили большое количество сил и эмоций для победы над «Сочи».