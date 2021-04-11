Фоменко: «Зенит» наказал «Сочи» за ошибки

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Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фоменко: «Зенит» наказал «Сочи» за ошибки
  • РИА Новости

«В целом хорошо начали, повели, но хотелось додержать счёт, довести игру до победы. Считаю, у нас игра есть, но надо реализовывать моменты. Сегодня нас наказали за две ошибки», — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Он отметил, что в первом тайме команда действовала аккуратно, чтобы не дать слишком много свободы быстрым игрокам «Зенита».

«Потом начали прессинговать. Не отдавали инициативу. Потом психологически счёт начал поддавливать, команда начала садиться и терять инициативу. Начали не добегать, не успевать», — добавил специалист.

«Сочи» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 1:2 и, набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Семак заявил, что игроки «Зенита» затратили большое количество сил и эмоций для победы над «Сочи».

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