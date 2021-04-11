Игнатьев считает, что «Краснодару» стоит сосредоточиться на следующем сезоне

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал мнение о поражении «Краснодара» от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Игнатьев считает, что «Краснодару» стоит сосредоточиться на следующем сезоне
  • РИА Новости

«Краснодар» сейчас находится в такой психологической яме. Футболисты не чувствуют твёрдой почвы под своими действиями, поэтому их превосходство в игровом мастерстве нивелируется. Нужно определиться, на фоне чего возникли эти психологические проблемы, что послужило мотивом. Понятно, что поражения усугубляют это состояние. Видно, что большая группа футболистов потеряла кондиции, свою лучшую форму», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Он отметил, что «Краснодару» уже стоит сфокусироваться на подготовке к следующему сезону.

«Нужно определиться с потенциальными возможностями игроков, наметить программу и начать закладывать фундамент на будущее», — добавил специалист.

«Краснодар» на выезде минимально уступил «Арсеналу» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко высказался о поражении «Краснодара» в первом матче под его руководством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить