Гончаренко — о поражении «Краснодара» от «Арсенала»: нужно стиснуть зубы и работать

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить много усилий, чтобы её изменить. Команда должна понимать, что, когда идёт такое, нужно стиснуть зубы и работать, всем друг друга поддерживать, а не кивать на другого, мол, что виноват в каком-то эпизоде», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч ТВ».

Он отметил, что не считает, что что-то улучшилось в обороне команды, ей предстоит проделать ещё немалый фронт работ.

«Краснодар» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:1 в первой игре под руководством Гончаренко.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 34 очками находится на десятой позиции.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразил мнение, что футболисты «Краснодара» не знают, что делать с мячом.