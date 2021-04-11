Пономарёв: футболисты «Краснодара» не знают, что делать с мячом

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о поражении «Краснодара» от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» также оказался в плохом состоянии. Не зря же была замена тренера. Да и сразу не сделаешь команду с результатом», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у нового главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко есть неплохой опыт, но ЦСКА обладал другими исполнителями.

«Сейчас Гончаренко за голову схватился и думает: с кем же ему работать, ребята ничего не умеют делать. Игроков «Краснодара» всему надо учить. Принимают мяч и не знают, что с ним делать», — добавил Пономарёв.

Краснодарцы проиграли «Арсеналу» со счётом 0:1.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 34 очками находится на десятой позиции.

Ранее руководитель тульского «Арсенала» оценил победу над «Краснодаром».