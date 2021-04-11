Руководитель тульского «Арсенала» оценил победу над «Краснодаром»

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Руководитель тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче (1:0) 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Руководитель тульского «Арсенала» оценил победу над «Краснодаром»
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«Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало. Поэтому можно поздравить всех с этой победой», — цитирует Аджоева РИА Новости.

Он отметил, что команда и раньше смотрелась неплохо во многих матчах, но не удавалось набирать очки, а в минувшей игре всё сложилось. 

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 34 очками находится на десятой позиции.

Ранее «Краснодар» уступил «Арсеналу» в РПЛ в первом матче под руководством Гончаренко.

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