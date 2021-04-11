В «Спартаке» отреагировали на приезд Рангника на матч с «Локомотивом»
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«Наш клуб никуда его не приглашал. Я не знаю, что он делает на стадионе, впервые слышу про его приезд», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
С июля 2019 года Рангник работает руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull.
«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.
Ранее сообщалось, что Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак».