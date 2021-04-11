Экс-тренер «Лейпцига» Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
С июля 2019-го Рангник работает руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.
Ранее стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч РПЛ.
⚡ Ральф Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак». pic.twitter.com/Pd06SuhDvs— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 11, 2021