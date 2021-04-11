Экс-тренер «Лейпцига» Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер немецких «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига» Ральф Рангник приехал на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

С июля 2019-го Рангник работает руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч РПЛ.