Куман считает, что «Барселоне» не повезло в матче с «Реалом» из-за VAR

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман заявил, что его команде не повезло в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры с мадридским «Реалом» из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Куман считает, что «Барселоне» не повезло в матче с «Реалом» из-за VAR
  • Reuters

«Мы имели преимущество по ходу игры, у нас были шансы на лучший результат. Но не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и VAR», — написал Куман в Twitter.

«Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:1 и сумел выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Эта победа стала для мадридской команды 98-й в истории противостояния с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике повздорил с хавбеком «Реала» Лукой Модричем после матча.

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