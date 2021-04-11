Куман считает, что «Барселоне» не повезло в матче с «Реалом» из-за VAR
- Reuters
«Мы имели преимущество по ходу игры, у нас были шансы на лучший результат. Но не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и VAR», — написал Куман в Twitter.
«Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:1 и сумел выйти на первое место в турнирной таблице Примеры. Эта победа стала для мадридской команды 98-й в истории противостояния с каталонским клубом.
Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике повздорил с хавбеком «Реала» Лукой Модричем после матча.