Смит: Власов — настоящий боец, но я верю, что победил

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Американский боксёр Джо Смит — младший прокомментировал свою победу над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Смит: Власов — настоящий боец, но я верю, что победил
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

«Это был отличный бой. Это определенно был контактный, жёсткий поединок. Максим — настоящий боец. Он действительно устроил отличное шоу этим вечером и затянул его. Но я думаю, что поединок должен был закончиться нокаутом. Однако в 11-м раунде Власов справился и устоял на ногах. Верю, что я одержал победу, потому что судьи видели, что я наносил более тяжёлые удары», — приводит слова Власова Boxing247.

Боксёр отмечает, что ему нужны другие пояса.

«Я хочу большие бои. Я должен продолжать работать над своей техникой и прочим. Верю, что смогу объединить пояса», — сказал он.

Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.

Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что в команде Власова не согласны с поражением боксёра в бою за чемпионский титул WBO.

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