Червиченко — о матче «Сочи» и «Зенита»: вряд ли кто может дать указание уступить очки

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Зенит».
Червиченко — о матче «Сочи» и «Зенита»: вряд ли кто может дать указание уступить очки
  • © fclmnews.ru

«Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — бред, в основном воспалённое воображение конкурентов. Теории заговоров о том, что их команды не дотягивают до чемпионства не из-за того, что не очень хорошо играют, а потому, что кто-то где-то группируется», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, игроки «Зенита» сильнее, качественнее и быстрее соперников.

«Разве у «Сочи» есть такие нападающие, как Азмун или Дзюба? Нет. Есть ли у них защитники с огромным опытом, как Ловрен и Ракицкий? Тоже нет. Не думаю, что у главы, основного патрона «Зенита» больше авторитета, чем у хозяина «Сочи». Тут вряд ли кто-то может дать целевое указание уступить очки или матчи», — отметил он.

Матч «Сочи» — «Краснодар» состоится 11 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30.

Ранее Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить