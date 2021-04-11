Источник: Черчесов хочет получить через суд землю для своего бизнеса

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился в суд в Республике Северная Осетия — Алания.
Источник: Черчесов хочет получить через суд землю для своего бизнеса
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, Черчесов в январе стал владельцем компании «Арлан Фиш». От имени компании в Арбитражный суд Северной Осетии пришёл иск с просьбой сдать в аренду участок площадью 60 кв. м в Ардонском районе республики у реки Курентидон вдвое дешевле её кадастровой стоимости — 90 тыс. рублей.

Главный тренер сборной России, по данным каталога юридических лиц, значится одним из учредителей «Арлан Фиш» с долей чуть более 50%. Министерство имущества Северной Осетии требования компании о заключении с ними договора купли-продажи участка не поддерживает.

Ранее Черчесов рассказал о работе по анализу игры кандидатов в сборную на Евро-2020.

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