Власов: показал всем, что я чемпион мира, и Смит это знает

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Российский боксёр Максим Власов прокомментировал своё поражение от американца Джо Смита — младшего в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Власов: показал всем, что я чемпион мира, и Смит это знает
  • РИА Новости

«Это был очень жёсткий, конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и намного его опережаю. Несмотря на агрессивный стиль Джо Смита, я шёл вперёд на протяжении всего боя», — приводит слова Власова Boxing247.

По словам боксёра, он был уверен в том, что обеспечит себе преимущество по раундам на карточках судей и одержит победу.

«Ни на одном из этапов боя я не чувствовал, что нахожусь позади. Это была моя возможность показать всем, что я чемпион мира, и я это сделал. И Смит это знает», — сказал он.

Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.

Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что в команде Власова не согласны с поражением боксёра в бою за чемпионский титул WBO.

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