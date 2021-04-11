Менеджер Власова: однозначно не согласен с решением судей, ребята, видимо, перепутали углы

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Менеджер российского боксёра Максима Власова Олег Богданов прокомментировал поражение россиянина от американца Джо Смита — младшего в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Менеджер Власова: однозначно не согласен с решением судей, ребята, видимо, перепутали углы
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Я однозначно не согласен с решением судей. Его можно назвать правильным, если посчитать наоборот. Ребята, по всей видимости, перепутали углы. Максим однозначно выиграл этот бой, он доминировал на протяжении практически всего поединка, уступив в нескольких раундах. Решение было ожидаемым — всё-таки поединок проходил в США против американского боксёра, и они, видимо, все билеты на бой с Бетербиевым продали», — приводит слова Богданова «Р-Спорт».

По мнению менеджера, при любом раскладе у Власова впереди большие бои.

«Максима при любом раскладе ждут бои из топ-15 всех рейтингов. Он показал чемпионский бой, и он должен быть чемпионом, а не Смит», — сказал Богданов.

Встреча проходила в Техасе, продлилась 12 раундов и завершилась победой американского боксёра решением судей — 115:112, 115:113, 114:114.

Максим Власов потерпел четвёртое поражение в 49 боях на профессиональном ринге. Джо Смит — младший одержал 27-ю победу в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что в команде Власова не согласны с поражением боксёра в бою за чемпионский титул WBO.

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