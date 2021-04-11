Бояринцев: кроме впечатляющей серии побед, Николич пока ничего не добился

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев оценил работу Марко Николича на посту главного тренера московского «Локомотива».

«Чем можно объяснить победную серию «Локомотива»? Прежде всего, хорошей работой в межсезонье. Пришел Пабло, в средней линии заиграла интересная молодёжь, которую ведёт за собой мудрый Крыховяк. Похоже, что футболисты, наконец, поверили в тренера, а Николич — в себя. Всё это — слагаемые нынешних побед», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Бывший полузащитник ответил на вопрос, стал ли Николич достойной заменой Юрию Сёмину на посту главного тренера «Локомотива».

«Мне ли, молодому тренеру, об этом говорить? Сёмин — легенда «Локомотива», тренер, который выиграл с ним всё. Но при всём уважении к Николичу, кроме впечатляющей серии выигранных матчей, он ничего пока не добился», — сказал он.

По мнению Бояринцева, стоит повременить с оценкой того, станет ли «Локомотив» с Николичем на новые победные рельсы.

«Каррера сумел со «Спартаком» чемпионство выиграть, и где он сейчас?» — сказал он.

11 апреля состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».