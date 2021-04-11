Тихонов: это матч года для «Локомотива» и для «Спартака»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«Обе команды находятся в очень хорошей форме. «Локомотив» одержал определённое количество уверенных побед, то же самое и «Спартак». Нам предстоит интереснейший футбол, и сложно сказать, кто фаворит, потому что и те, и другие сейчас плюс-минус в одинаковой форме», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Тренер отмечает, что группы атаки сильно выглядят и у «Спартака», и у «Локомотива», но команды не только пойдут вперёд, но и будут уделять внимание обороне.

«В какой-то степени игра может быть осторожной, но исполнительское мастерство футболистов высокое, поэтому можно ждать голы», — сказал он.

По мнению Тихонова, обе команды будут играть на победу.

«Это матч года? Для «Локомотива» — да. Но и для «Спартака» тоже. Если они хотят бороться за золотые медали, сейчас терять очки нельзя. Очень ответственная встреча, и не думаю, что кто-то выйдет играть на ничью», — сказал тренер.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».