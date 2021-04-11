Павлюченко: регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива» и пропускающего Плетикосу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил матч «Локомотив» — «Спартак» в 2007 году.

«Два раза в неделю я приезжаю на стадион «Локомотив»: дочь занимается гимнастикой в зале, где тренируются молодые футболисты и где висят фотографии важных для истории «Локомотива» моментов», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По словам нападающего, один из самых больших плакатов — с матча «Локомотива» и «Спартака» летом 2007 года, когда он сделал хет-трик, но железнодорожники проиграли 3:4 после гола Малхаза Асатиани на последней минуте.

«Так что я регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива» и пропускающего Плетикосу», — добавил он.

11 апреля состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».