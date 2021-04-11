Мэттьюс первым преодолел отметку в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Отрыв от Овечкина — 10 шайб

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.

В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по одной шайбе забросили Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Алекс Форментон, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норрис.

Таким образом, Мэттьюс первым преодолел отметку в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Отрыв от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина увеличился до 10 шайб.

Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.