Мэттьюс первым преодолел отметку в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Отрыв от Овечкина — 10 шайб
- Reuters
- © Nick Turchiaro-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.
В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по одной шайбе забросили Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Алекс Форментон, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норрис.
Таким образом, Мэттьюс первым преодолел отметку в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Отрыв от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина увеличился до 10 шайб.
Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.