СМИ: Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев покинул команду и стал неограниченно свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём Twitter, Гусев прошёл процедуру драфта отказов, необходимую для расторжения соглашения, и стал неограниченно свободным агентом.

У 28-летнего форварда осталось несколько дней, чтобы найти себе новый клуб в НХЛ, поскольку 12 апреля наступит запрет на переходы.

В нынешнем сезоне Гусев сыграл в 20 матчах, набрав 5 (2+3) очков. В общей сложности он провёл в НХЛ 85 матчей, набрав 49 (15+34) очков.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Капризове.