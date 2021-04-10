СМИ: Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев покинул команду и стал неограниченно свободным агентом.
СМИ: Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом
  • Reuters

Как сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём Twitter, Гусев прошёл процедуру драфта отказов, необходимую для расторжения соглашения, и стал неограниченно свободным агентом.

У 28-летнего форварда осталось несколько дней, чтобы найти себе новый клуб в НХЛ, поскольку 12 апреля наступит запрет на переходы.

В нынешнем сезоне Гусев сыграл в 20 матчах, набрав 5 (2+3) очков. В общей сложности он провёл в НХЛ 85 матчей, набрав 49 (15+34) очков.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Капризове.

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