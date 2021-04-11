«Юта» победила «Сакраменто» и обновила рекордную серию домашних побед в НБА

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«Юта Джаз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 128:112.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Юты» Донован Митчелл, набрав 42 очка.

Таким образом, «Джаз» победил в 24 домашних матчах подряд и обновил рекордную серию.

В НБА прошли ещё три встречи: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» (115:135), «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:126), «Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс» (93:117).

Ранее сообщалось, что «Юта» разгромила «Портленд» в матче НБА.  

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