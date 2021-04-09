«Юта» разгромила «Портленд» в матче НБА

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«Юта Джаз» одержала победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Юта» разгромила «Портленд» в матче НБА
  • Reuters
  • © Chris Nicoll-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 122:103.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 37 очков.

Также в НБА прошло ещё честь матчей: «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:104), «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» (113:122), «Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» (102:129), «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» (116:101), «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» (113:103), «Сокраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» (101:113).

Ранее сообщалось, что «Финикс» победил «Юту» в матче НБА.

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