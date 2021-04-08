«Финикс» победил «Юту» в матче НБА

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«Финикс Санз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Финикс Санз Арена» в Финиксе и завершилась в овертайме со счётом 117:113.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Финикса» Девин Букер.

Также в НБА прошло ещё восемь матчей: «Индиана Пэйсерс» — «Миннесота Тимбервулвз» (141:137), «Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» (116:131), «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» (101:99), «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (139:111), «Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» (113:131), «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» (102:93), «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (106:96).

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» победил «Милуоки» в матче НБА.

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