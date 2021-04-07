«Голден Стэйт» взял верх над «Милуоки» в НБА, Карри набрал 41 очко 

«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 122:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефан Каррин, набравший 41 очко. Его партнёры по команде Келли Убре и Кент Бэйзмор записали в свой актив 19 и 18 результативных баллов соответственно.

В составе гостей 28 очков набрал Крис Миддлтон, 27 очков на счету Джру Холидэя.

Таким образом, «Голден Стэйт» прервал трёхматчевую серию из поражений, а также прервалась победная серия «Бакс», которая насчитывала столько же игр.

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» прервал девятиматчевую победную серию «Юта Джаз» в НБА, а Лука Дончич набрал 31 очко.